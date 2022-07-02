大貓熊「圓仔」準備爬上架子呼呼大睡。（張芷瑜攝）

園方特別用葡萄、奇異果、鳳梨、紅蘿蔔等材料製作成大貓熊「圓仔」的生日蛋糕。（張芷瑜攝）

大熊貓館擠滿搶拍民眾，也有熱情粉絲製作卡片為大貓熊「圓仔」慶生。（張芷瑜攝）

大貓熊「圓仔」9歲了！台北市立動物園特別用葡萄、奇異果、鳳梨、紅蘿蔔等材料製作成生日蛋糕，還精心刻上「ZAI」字樣來為牠慶生，2日一早也吸引不少圓仔粉絲來現場搶拍，而壽星「圓仔」則因為處在假孕期，繞了繞蛋糕後就爬上架子呼呼大睡。

熊貓館館長陳玉燕表示，前日「圓寶」2歲生日，做了一個小竹馬，代表馬上兩歲，因為兩歲對貓熊來說，要在野外獨立生活，進入新里程碑，他也表示，「圓仔」今年生日剛好碰上假孕期，食慾比較差，今年有去蛋糕上巡視一下，就爬上架子休息了。

陳玉燕說，今年圓仔九歲，生日蛋糕以九宮格方式呈現，材料有葡萄、奇異果、鳳梨、紅蘿蔔、還用窩窩頭做成熊的造型，並將竹子根甘蔗組合成九歲的圖樣，也用哈密瓜點綴，並刻上「ZAI」字樣。

陳玉燕指出，過去假日每日入園人數都超過一萬，今日因為有鋒面來臨，可能會下雨，人數會較低一點，截至早上10時已有1400人入園。

從新竹坐客運首班車來的粉絲高先生表示，每年都會來參加生日會，也在一前年準備好慶生卡片，早上八時就抵達園區門口排隊，可惜遇上圓仔假孕期，今日不太愛動， 他也分享，之前有兩年生日會圓仔會推蛋糕、翻蛋糕，並爬上標語架子等。

粉絲蘇小姐表示，從圓仔一出生就看牠長大，感覺像自己家裡的小孩，每次生日來看牠成長都很開心，也會每年做衣服等周邊一同慶祝，雖然今日因假孕期比較不太動，但能看到牠出來走走就很高興。

民眾關心圓仔的繁殖狀況，陳玉燕說明，已跟大陸在聯繫，經由繁殖委員會，篩選適合的個體，繁殖方式都在努力中，繁殖要作配對有很多方式，或再引進一隻公的熊貓等，但因館內空間有限，目前傾向先篩選精主。