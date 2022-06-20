Raven like vision 💨 pic.twitter.com/XqiDdyzU3x — Draymond Green (@Money23Green) June 19, 2022

才剛領軍勇士拿下最近8年內第4冠的「追夢」卓雷蒙格林，最近把炮火瞄準灰熊明星後衛莫蘭特，兩人不斷在社群媒體上隔空互嗆，甚至約定等到今年耶誕大戰一決勝負，問題是根本都還沒辦法確定今年耶誕大戰一定是勇士出戰灰熊，兩人恐怕只是說說罷了。

整個互嗆風波的起因，是「浪花弟」克雷湯普生在奪冠記者會上，批評灰熊前鋒傑倫傑克生不該在例行賽嘲諷勇士，莫蘭特隨即回嗆，灰熊在今年西區準決賽讓勇士心有餘悸，才會造成揮之不去的陰影，卓雷蒙格林也回應，灰熊還沒到跟勇士爭冠等級。

卓雷蒙格林接著在推特發布一段短片，內容是莫蘭特穿著便服模仿史蒂芬柯瑞完成四分打的招牌動作，因為當時莫蘭特因為腳傷缺席最後兩場西區準決賽，只是追夢發布這段短片的用意，是嘲諷莫蘭特很早就幫勇士慶祝8年內拿下第4次總冠軍。

最後有球迷嘲諷，卓雷蒙格林都跟莫蘭特吵成這樣，今年耶誕大戰應該就是勇士打灰熊，莫蘭特轉發推文表示，「沒心情，叫他們帶人來曼菲斯。」格林馬上回嗆，「小夥子，衛冕冠軍球隊都在主場打耶誕大戰。」莫蘭特也回，「沒差，那我去你們地盤。」