今天勇士在總冠軍賽場上以103：90擊退塞爾提克，以系列賽4：2奪下總冠軍，同時是8年內第4冠、隊史第7冠，對重返榮耀的他們來說彌足珍貴。而在這六戰裡柯瑞(Stephen Curry)表現無須多說，成功得到FMVP，另外不得不提到威金斯(Andrew Wiggins)這號人物，他雖然沒像前兩場拿下雙十，但靠全能身手填滿數據欄。

此戰柯瑞拿下全場最高34分，同樣得到34分的傑倫布朗(Jaylen Brown)只能無奈嘆氣，因為柯瑞身邊還有一群帶刀侍衛，其中威金斯真的相當關鍵，今天他命中率不佳只有38.9%，但外線9中4，拚戰全隊最多43分鐘，貢獻18分6籃板5助攻4抄截3阻攻超全能數據，其中得分為全隊次高，抄截、阻攻都是全隊最多。

威金斯第五戰「破例」砍下26分，今天則將分數「校正回歸」在20分內，顯然他把更多體力花在其他地方，首節勇士處於被動局面時，他卯足全力貢獻抄截、火鍋與外線，次節接連上演高難度上籃、雙手暴扣、抄截，第三節陸續傳給卓雷蒙格林(Draymond Green)、柯瑞、普爾(Jordan Poole)投進外線，更賞了塔圖(Jayson Tatum)麻辣鍋。

Andrew Wiggins balled his heart out to win his first NBA Championship 🔥



18 points

6 rebounds

5 assists

4 steals

3 blocks



7-of-18 FG

4-of-9 3PT



here is his stellar Game 6 performance banked in 1:20 minutespic.twitter.com/3eKS9xHUrE — Warriors Nation (@WarriorNationCP) June 17, 2022

關鍵最後一節能看出他更加拚命，因為綠軍在比賽剩6分鐘時僅落後11分，但在塔圖想切入取分時他又無情賞了火鍋，還錦上添花送出2記外線，讓綠軍徹底失去反撲希望。包含此戰，威金斯系列賽牢牢限制住塔圖，雖然對方仍有21.5分、外線命中率破4成數據，但2分球僅36%、平均失誤3.8次，殺傷力明顯下降。