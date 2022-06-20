最近涉入包含湖人、熱火、塞爾提克、拓荒者等隊交易傳言之中的巫師後衛畢爾，20日接受《The Athletic》訪問時終於鬆口，強調自己已經決定好未來動向，但因為目前與巫師合約還沒走完，暫時還要繼續保密下去，他僅透露，「很多、很多人找我，你知道我不能給你名字！」

原本畢爾信誓旦旦表示自己想要繼續留在巫師打球，只是隨著他在今年2月進行左手肘修復手術提前整季報銷，他的心態似乎出現轉變，也預估將會拒絕執行跟巫師最後1年3640萬美元球員選項合約，且成為不受限自由球員投入兩周後的自由市場。

不過巫師是唯一可以提供畢爾5年2.48億美元頂薪續約的球隊，其他球隊最多只能給畢爾4年1.84億美元合約，這也讓畢爾是否繼續留在華盛頓打球存在更多變數，畢竟這個月底就滿29歲的他，目標還是可以領軍奪下NBA總冠軍。

起碼畢爾當前左手肘傷勢困擾逐漸遠離，「我的手肘感覺很棒，上個月我一直在復健，且進行一定範圍的跑動訓練，我已經可以進行所有籃球場上活動，也開始做一些重量訓練，所以我的復原已經超前進度。」他相信自己不用花太多時間就可找回巔峰狀態。