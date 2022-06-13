總冠軍賽G5將於14日回到勇士主場大通中心舉行，剛好碰上「浪花弟」克雷湯普生左膝前十字韌帶(ACL)撕裂重傷3周年，浪花弟13日輕描淡寫表示，「再次走到總冠軍賽舞台，我不會改變過往任何事情，我很感激我做的一切，那些引領我走到這裡的一切。」

回到2019年6月14日這天，克雷湯普生在總冠軍賽G6(當時也在勇士主場，卻是前主場甲骨文中心)遭逢左膝ACL撕裂重傷，只能在場外看著勇士慘遭暴龍淘汰出局，沒想到2020年夏天再次碰上右腳阿基里斯腱撕裂重傷，讓他整整復健兩年多時間，直到今年1月才重新回到NBA戰場。

「那天我有非常多的情緒，我們本來有機會拿下3連霸，這在布萊恩與歐尼爾之後從來沒有人做到的事情，」克雷湯普生說，「當我膝蓋受傷時，那是一個未知領域，因為原本在我的職業生涯當中，我始終可以保持穩定出現在球隊陣容之中。」

「所以我不得不在接下來幾個月時間調整想法，我知道我要經歷很多的復健，實際上很困難，因為我沒有太多休息時間，」克雷湯普生表示，「通常在一個漫長球季結束後，你會得到不錯假期時間，但我不得不去復健中心，隨後那幾年，康復變成一個很長的周期。」