儘管「大鬍子」哈登今年季後賽表現低迷，他卻跟七六人同樣擁有續留費城的想法，《看台報告》記者傑克費許17日爆料，哈登正在考慮放棄執行下個球季價值4740萬美元的球員選項合約，改跟七六人簽下短期低薪合約，目的是讓七六人擁有更多可以操作的薪資空間。

假如這個爆料屬實，這對哈登來說，可說是相當罕見的自我降薪作法，因為過往他在火箭與籃網期間，對於合約金額都很計較，也都不太願意犧牲自己薪資幫助球隊找來更多好手支援，甚至在火箭與籃網都鬧過因為他不爽而故意擺爛出走的戲碼。

只是哈登如今的行情與價值，已經不如往年那麼高了，畢竟他在本季從籃網跳槽七六人，表現只能說開高走低，打到球季尾聲越來越掙扎，甚至到了季後賽，他的進攻火力更是大幅下降，也讓七六人只打到季後賽次輪，就遭到熱火4比2淘汰。

如果哈登跟爆料一樣，願意自動降薪成全七六人，讓七六人可在休兵期間找來更多好手補強，起碼他的名聲或許有所回升，下個球季再努力找回過往強大火力，重新回到頂薪球星行列也不是不可能的事情。