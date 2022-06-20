先前湖人「一眉哥」安東尼戴維斯坦承自己從4月5日之後都沒打過籃球，頓時引發不小爭議，不過除了「小皇帝」詹姆斯跳出來維護隊友，連湖人新主帥漢姆也在20日出面表示，他並不擔心一眉哥的養生模式，「我對他的進程感到完全滿意！」

「我跟大家有著不同的觀點，作為一個在聯盟征戰8年的球員，曾和球隊打過季後賽，在球季結束後你需要好好保護自己的身體，」漢姆說，「所有的對抗、跳躍與奔跑帶來的傷害，你都需要照顧，特別是像安東尼戴維斯這種經歷很多傷痛的球員。」

「球員重新拿起籃球，通常是在夏天中段的時間點，你可以做一些定點投籃的訓練，但其他比較艱難的訓練都從夏天開始，」漢姆說，「這只是一名正常NBA球員的原則，為了有時間讓你身體恢復健康，也在不同方面變壯，且增加靈活性。」

漢姆最後強調自己並不在乎外界對安東尼戴維斯的評論，「我知道他現在精神和身體狀態不錯，我昨天跟他吃了晚飯，一起待了3個小時，我們除了聊天，也看了一些影片。他處在相當不錯的狀態，所以我對他的進程感到完全滿意。」