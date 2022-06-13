塞爾提克在G4見識到勇士隊柯瑞（Stephen Curry）爆發的力量之後，「年度最佳防守球員」史馬特（Marcus Smart）對媒體表示，防守柯瑞是一件苦差事，因為他能在意想不到的情況下出手，並且從很遠的距離得分。
史馬特說：「我們都知道他能在20呎、30至35呎、甚至40呎得分，他在這方面很特別。他影響比賽的方法，包括跑來跑去、無球時自行製造空檔。對於防守者來說很困難，你片刻無法喘息，當你以為他沒有要進攻、沒有要參與戰術，你在那一刻就輸了，你就會被打爆。」
然而柯瑞會做的事還不只投籃，「他能在所有層面影響比賽，傳球、助攻、得分，他是多才多藝，你必須守好他的每一項武器，而且沒幾個人能做到。」史馬特指出防守柯瑞的唯一方法就是全神貫注不能鬆懈，否則就會付出慘痛代價。
塞爾提克總教練烏度卡（Ime Udoka）認為自家球員的進攻當機才讓他們輸掉G4，「如果我們拿出正確的進攻方式，現在就是3勝1負了。」塞隊在G4末節放棄慣用的inside-out打法（前場球員啟動攻勢，給後場球員製造機會），反而多次直接砍三分失手或是撞入亂軍之中掉球，才被勇士抓住機會痛擊。
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