東區決賽與塞爾提克力拚七場遺憾落敗的熱火，提前進入修整階段。美國媒體今日列舉熱火今夏可能交易的四大方案，公牛拉文、巫師畢爾、拓荒者利拉德以及爵士米契爾都是補強人選，希洛和鄧肯羅賓生則是成為被送走的籌碼。

拉文已成為自由球員，公牛可用先簽後換的方式從熱火手中得到希洛、鄧肯羅賓生與2024年首輪選秀權。邁阿密則可組成吉米巴特勒、阿德巴約和拉文三巨頭，成為東區最可怕的球隊。

畢爾早已宣示要加盟具有奪冠實力的球隊，巫師想要留人不容易，因此和熱火交易，畢爾可換來希洛、鄧肯羅賓生、文森。希洛成為巫師未來希望，畢爾能讓熱火重啟奪冠夢想。

熱火可用希洛、鄧肯羅賓生、羅瑞、2023年首輪選秀權以及2027年首輪選秀權去向拓荒者交易利拉德。拓荒者可以趁機重整，利拉德來到邁阿密將可獲得更大發揮空間。

爵士雖然放話米契爾是非賣品，但米契爾與戈貝爾之間勢必只能留一人，如果將米契爾交易至熱火，可以得到希洛、鄧肯羅賓生、史崔斯、2023年與2028年首輪選秀權。熱火得到米契爾加盟，將成為奪冠熱門球隊。