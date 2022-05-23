24日開打的東區冠軍賽G4，兩隊到底有多少主力可以順利上場呢？「綠衫軍」塞爾提克官方23日公布G4傷痛名單，結果史馬特(右腳踝扭傷)、羅伯特威廉斯(左膝痠痛)兩名主力被列在出賽存疑，塔圖(右頸神經撞擊)則列在大機率出賽，沒想到熱火一口氣列了6名球員出賽存疑。

史馬特是在東區冠軍賽G3下半場才打沒多久，就因跟熱火後衛羅瑞相撞，不小心嚴重扭傷右腳踝退場，沒想到他進入休息室治療之後，沒多久就重返場上，一上來更投進三分外線，如今他的腳踝腫脹情況嚴重，G4能否上場充滿未知數。

入選本季年度防守第二隊的羅伯特威廉斯，則因膝蓋傷勢打打停停，塔圖則在G3末節遭到撞擊頸部，讓他也只能退場接受治療，但他跟史馬特一樣沒多久就重新上場，可惜他的手感仍然冰冷，只能眼見熱火順利拉開領先差距宣告贏球。

至於熱火G4的傷痛名單，一口氣把吉米巴特勒(膝蓋)、羅瑞(大腿)、文森(大腿)、史特魯斯(大腿)、塔克(膝蓋)與希洛(腹股溝)等6名主力放在出賽存疑名單，等於先發只剩阿德巴約是健康的，不過這些被列出賽存疑的球員明天順利上場的機率很高。