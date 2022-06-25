前一場在9局下大逆轉逃過一劫，紐約洋基終究在25日被太空人攻破主場，結束了這一波「主場15連勝」。太空人出動王牌投手韋藍德（Justin Verlander），他雖然挨了「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）1發陽春炮，但是洋基也只從他手裡拿到這1分，終場太空人以3比1獲勝。

洋基派出塞弗瑞諾（Luis Severino）登板先發，他前5局和韋藍德鬥得不相上下，直到6局上被布瑞格曼（Alex Bregman）敲安，投出四壞保送之後再被塔克（Kyle Tucker）轟出3分彈。塞弗瑞諾6局送出7K，但是塔克這次鎖定第一球就出棒，成為致命一擊。

6局下洋基隨即由史坦頓回敬一轟，但是壘上無人只拿到1分。韋藍德投完7局才退場，洋基期待的大逆轉沒再上演，賈吉、史坦頓、唐納森（Josh Donaldson）都在第8局吞下三振。

賈吉賽後說：「這就是韋藍德未來必定首次票選就進入名人堂的原因，他每次先發都很厲害。」韋藍德目前9勝3負，自責分率2.22，每局被上壘率0.87。賈吉4打數掛零。

洋基主場湧入本季最多的47528位觀眾，他們繼續向太空人打者報以噓聲，除了韋藍德被噓，還有「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve），他前一戰3安猛打賞，此戰4打數繳了白卷。