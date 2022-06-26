費城人猛將哈波（Bryce Harper）不幸在26日對戰教士時被觸身球砸傷，退場之後球團宣布他診斷出左手拇指骨折。費城人總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）表示還需要進一步檢查哈波是否需要開刀，希望他本季還能夠回來。如果需要開刀可能得養傷2至3個月，他的2022球季就很危險了。費城人此戰4比2獲勝。

Bryce Harper gets drilled in the hand and leaves the game! Hopefully he will be okay 🙏🙏 pic.twitter.com/Q4UVx2lyI8 — Brodes Media (@BrodesMedia) June 26, 2022

這球發生在第4局上，教士先發投手史奈爾（Blake Snell）投出一顆97英里的近身球（時速156.1公里）朝著哈波頭部飛去，哈波轉身時被打中左手，疼得當場跪地，隨即退場檢查傷勢。史奈爾向哈波道歉，哈波也知道史奈爾不是故意的。

哈波本季已有手肘傷勢，僅季初8場比賽在右外野守備，其餘場次擔任指定打擊，目前打擊率0.316、攻擊指數0.984，還有15轟與48打點，除了席瓦伯（Kyle Schwarber）有20轟，哈波幾乎每項打擊數據都是全隊之冠。如果哈波需要休兵，費城人可能得透過交易來補強。

史奈爾第5局挨了瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的陽春炮，最後被打4分退場吞下敗投，本季自責分率5.60狀況不佳。教士45勝29負現與道奇在國西爭搶老大位置，暫落後道奇1場勝差。費城人38勝35負在國東排第3，前面還有大都會與勇士。費城人自從2011年之後就沒打過季後賽了，全聯盟只有水手比他們更慘（20年沒進季後賽）。