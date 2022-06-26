今天在大聯盟場上老虎以6：3擊退響尾蛇，目前戰績28勝43敗排美聯中區倒數第2，僅領先皇家，此戰一個響亮的名字再度被提起，老虎先發二壘手寇迪克萊門斯(Kody Clemens)敲出大聯盟生涯首轟，還是一發3分炮，身為傳奇名將「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)三兒子的他總算為自己爭了口氣。

KODY CLEMENS FIRST CAREER HOME RUN#DetroitRoots

pic.twitter.com/CtV7vq12JY — Barstool Detroit (@BSMotorCity) June 26, 2022

26歲的寇迪本季展開大聯盟之旅，但他表現相當低迷，總計36個打數僅揮出5支安打貢獻5分打點，打擊率.139，不過最近7場比賽他漸漸找到感覺，13日對白襪2支2、18日對遊騎兵4支2貢獻2分打點，今天雖然僅繳出4支1，但唯一的安打卻價值連城，幫助球隊在比賽第6局打破平手僵局，並領先到最後。

寇迪擔任先發第8棒二壘手，3局首打席敲出滾地球遭刺殺，5局又製造滾地球出局，6局在卡斯楚(Harold Castro)、葛羅斯曼(Robbie Grossman)敲安上壘後擊出全壘打，鎖定投手82.8 mph曲球掃出右外野，一口氣為自己和球隊灌進3分打點，同時這也是他職業生涯首支全壘打，最後就以此比數戰勝響尾蛇。