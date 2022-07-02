天使7月的首個系列賽客場對戰兵強馬壯的太空人，DH大谷翔平首局上轟出本季第18支全壘打，這球是在他耐心等待4顆球之後出棒。大谷放過了變速球與四鋒線，在兩好三壞時鎖定太空人投手哈維爾（Cristian Javier）低處進壘的滑球，一棒撈到右外野第2層觀眾席！

雖然天使先馳得點，哈維爾畢竟是太空人的好手，他先前與兩位牛棚投手合力對洋基投出無安打比賽。果然挨了大谷炮轟之後，哈維爾開始發威，連續6個半局讓天使打者三上三下，還飆出14次三振，除了大谷首局的那一轟，天使前7局無人上壘。哈維爾退場後天使瑞吉福（Luis Rengifo）敲出安打，僅是全隊第2支安打。

另一頭太空人打線炸裂，第2局就有葛瑞奧（Yuli Gurriel）、邁耶斯（Jake Meyers）回敬全壘打。第3局麥柯密克（Chas McCormick）等人連轟帶打一陣亂棒，太空人單局灌進6分，最終以8比1大勝。

此外大谷翔平獲選前一輪「主場保衛戰最佳球員（Player of the Homestand）」，包括對戰皇家、水手、白襪3個系列賽，特別是對戰皇家演出前所未見的二刀流演出（兩日8打點、13K），這段期間繳出打擊率0.407、4轟、12打點，還有2勝0負無失分的兩場勝投、24次奪三振。令人驚訝的是他只獲得95.1%選票，有球迷在天使官推問道：「5%的沒投給大谷？」