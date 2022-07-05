日籍外野手鈴木誠也大聯盟生涯「第5轟」出爐，小熊5日客場對戰釀酒人，鈴木9局上擊出一支左外野平飛安打，但是這球從圍牆反彈回來的力道很強，雙城外野手摸了半天才撿到球，鈴木大膽直衝本壘，加上腳程也不慢，最後成為「場內全壘打」！

Go-ahead inside-the-park home run for Seiya Suzuki! pic.twitter.com/hLqj5Idd4i — Chicago Cubs (@Cubs) July 4, 2022

鈴木誠也賽後透過翻譯說：「這場比賽對我意義重大。」他因為左手受傷一連缺陣39日（錯過整個6月賽事），此次回歸首戰就「跑」出全壘打。小熊投手羅柏森（David Robertson）稱讚說：「誠也真的很棒，這種場內全壘打、少棒全壘打不常見，結果出現了。」

少棒全壘打泛指指那些趁著守備不力而跑出的全壘打，通常發生在少棒，因為小孩子容易發生失誤。鈴木打中的是左投救援王海德（Josh Hader）的一顆紅中滑球，打得很結實同時鈴木拔腿就衝，球撞到圍牆彈回中外野，釀酒人戴維斯（Jonathan Davis）第一時間沒能接到，浪費很多時間。

大聯盟官網計算，鈴木跑完一整圈的時間是15.4秒，釀酒人野手接力回傳還是慢了一步。小熊三壘指導員下令全速衝刺，鈴木開玩笑說：「希望他叫我停下來，因為我雙腿跑得好痠。」

鈴木這一擊幫小熊取得超前分，但是釀酒人9局下追平，把比賽逼入延長。卡拉提尼（Victor Caratini）10局下轟出再見3分彈，這次是真的轟出全壘打牆外，釀酒人5比2獲勝。