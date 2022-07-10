波士頓紅襪10日在主場奮力殺退洋基，最後半局立下逆轉戰功的碰巧是名為「吉特」的新秀道恩斯（Jeter Downs）。雙方大戰至延長賽第10局，道恩斯大聯盟生涯第一支安打適時出現，他自己還跑回了致勝分，紅襪6比5險勝，成為「吉特」打敗洋基的有趣鏡頭。洋基本季在7局領先之後從未失手（48勝0負），最後還是栽在老對頭紅襪手中。

紅襪第2局就以兩支安打攻回第1分，洋基希克斯（Aaron Hicks）第5局陽春炮追平，第6局安打連下兩城超前比數。紅襪瑞夫史耐德（Rob Refsnyder）隨即回敬陽春炮，第8局佛度戈（Alex Verdugo）關鍵安打讓比數成為3比3。

延長賽10局上半，洋基賈吉（Aaron Judge）、雷佐（Anthony Rizzo）連敲二壘打掃回2分，洋基此時的贏球機率來到83%。

沒想到紅襪10局下瑞夫史耐德率先敲安，接著吉特道恩斯上來，面對洋基投手派羅塔（Wandy Peralta），第一球就打成他的大聯盟首安，紅襪追到4比5。派羅塔把場面控制到兩出局，最後佛度戈在球數領先時擊出右外野平安飛打，這一棒直接掃下追平分與致勝分！衝回本壘跑下致勝分的便是吉特道恩斯。

紅襪系列賽輸掉前兩戰，這場勝利讓他們爬到美聯東區第2，但還是落後洋基15場勝差，洋基仍是聯盟唯一60勝球隊（61勝24負）。