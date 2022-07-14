今天在大聯盟場上天使以7：1大破太空人，此戰王牌先發大谷翔平再次登板拯救球隊，他繼續繳出驚人表現，主投6局失1分並飆出12次三振，一戰再創多項瘋狂紀錄，連4場雙位數三振為隊史第2人、連續無責失分局數32局寫隊史紀錄、日籍投手最佳，2局敲出三壘安打得分更是隊史相隔50年來首人，最終拿下先發6連勝、本季第9勝再次率天使止敗。

Shohei Ohtani now has the longest innings pitched streak without allowing an earned run in the last 50 years for the Angels.



Ohtani, ended tonight - 32 IP

John Lackey 2006 - 30.2 IP

Rudy May 1973 - 30.0 IP

Nolan Ryan 1975 - 28.0 IP



He's unreal#GoHalos — Shortest Stop (@ShortestStop) July 14, 2022

天使最近遭逢一波5連敗，最近不斷幫助球隊「止敗」的大谷翔平再次登場先發，他繼續扮演超級救世主，主投6局僅被敲4安打失1分，狂飆12K有2保送，並在2局以打者身分上場擊出三壘安打為自己拿下2分，成為天使自1972年來，首位打出三壘安打的先發投手。而雖然他在4局失掉首分，但仍寫下連32局無責失分紀錄。

Shohei Ohtani helping out his own cause.



A two-run triple for the Angels star gives himself some insurance runs to work with.



🎥 @MLBpic.twitter.com/0EKeNavN4Q — The Athletic (@TheAthletic) July 14, 2022

此局數為天使自1975年以來新高，也寫下日籍投手在大聯盟的紀錄。接著他的壯舉還沒完，今天投出12K更締造連4場先發飆破10K神蹟，成為隊史第2人。而這4場合計投了26.2局狂飆46次三振，僅1分責失，大谷成為自1913年自責分成官方正式紀錄後，第6位能在4場先發中，合計投出至少45次三振、最多只有1分責失投手。

Shohei Ohtani is the 6th player to have at least 45 strikeouts and 1 or fewer ER over a 4-game span since earned runs became official in 1913. He joins:



- Jacob deGrom

- Randy Johnson

- Clayton Kershaw (twice)

- Pedro Martinez

- Chris Sale pic.twitter.com/FItZTIU30A — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 14, 2022

這讓他加入聯盟頂級強投的行列，之前辦到的投手有狄葛朗(Jacob deGrom)、「巨怪」藍迪強生(Randy Johnson)、「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)、賽爾(Chris Sale)、柯蕭(Clayton Kershaw)，其中柯蕭創下2次，這讓大谷的履歷更加令人驚豔。目前大谷拿下先發6連勝，戰績是9勝4敗自責分率2.38，再奪1勝就能達成貝比魯斯(Babe Ruth)104年偉業。