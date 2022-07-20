今天大聯盟迎來全明星賽，美聯、國聯展開激烈廝殺，而比賽首局就上演精采戲碼，美聯首棒大谷翔平碰上道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)，大谷毫不猶豫揮首球形成安打，這是他明星賽首安，也是繼松井秀喜、鈴木一朗後，相隔13年在明星賽敲出安打日本打者，還是繼2013年卓奧特(Mike Trout)後，首位在明星賽第一球就敲安選手。

All Star Sho Single 🤩✅

Shohei Ohtani with an opening single at Dodger Stadium in the 2022 All Star Game😎

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大谷沒參加全壘打大賽，明星賽也不以投手身份出戰，他擔任美聯首棒指定打擊，首局首打席就強碰國聯先發柯蕭，而這次專攻打擊的他沒讓大家失望，首球就出棒，狠咬柯蕭90.9 mph四縫線快速球形成中外野安打，這是他明星賽首安，同時創下不少紀錄，是繼松井秀喜、鈴木一朗後，相隔13年第3位在明星賽敲安日本打者。

這也是隔8年再有天使球員於明星賽敲安，更是2013年隊友卓奧特之後，首位在明星賽第一球就敲安球員，大谷向外界證明美聯MVP強悍實力。可惜他上壘後慘遭柯蕭牽制出局，但美聯炮火兇猛，4局史坦頓(Giancarlo Stanton)、巴斯頓(Byron Buxton)接連炮轟國聯強投岡索林(Tony Gonsolin)，幫助球隊以3：2超前。