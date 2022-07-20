道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）在明星賽與大谷翔平交手成為比賽亮點之一，大谷帥氣地「安打宣告」把柯蕭投出的第一球敲成個人明星賽首安，隨即在一壘興奮過頭被柯蕭牽制出局。大谷苦笑著跑回休息區，柯蕭也笑了，這次的投打對決算是「不分勝負」。

柯蕭其實是意外抓到大谷的，他賽後笑說：「我根本不想讓他上壘，老實講我那時候不知道該投什麼球，有時候我會牽制一壘來給自己多點時間思考。我並沒打算真的抓他，我只是要拖點時間，但我很感謝最後成功了。」

左投牽制一壘本來就有優勢，加上大谷例行賽從未對柯蕭擊出安打，不太熟悉柯蕭的牽制動作。大谷賽後說他真的有打算盜壘，他也知道左投特別會抓人，稱讚柯蕭確實很有一套。大谷盜壘向來很積極，去年他被抓10次是美聯最多（26次成功），本季目前10盜成功、被抓6次。

柯蕭9度入選大聯盟明星賽，今年只是他首次擔任先發投手，但國聯還是打不過美聯而無緣勝投。大谷翔平去年擔任美聯先發投手，首次在明星賽登板就拿下勝投。紅雀名將普侯斯（Albert Pujols）今年最後一次參加明星賽，找到機會和老隊友大谷敘舊。天使6月底和水手爆發打架事件，大谷的翻譯水原一平也加入戰局，普侯斯就開玩笑問他「你當時躲到哪裡去了？」大谷也做出動作來揶揄水原。