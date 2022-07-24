今天在大聯盟場上道奇以4：2擊退巨人，奪下一波7連勝，目前戰績63勝30敗，勝場與太空人相同，也緊跟在龍頭洋基後面。此戰他們派出烏瑞亞斯(Julio Urias)登板先發，他主投6局無失分，最後靠著隊友3支全壘打、1發三壘安打奪下4分取勝，外野手貝茲(Mookie Betts)率先開轟，達成本季22轟、生涯200轟，手感仍相當火燙。

Mookie Betts (+290) 🤝 Trea Turner (+330)



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道奇在下半季開始與巨人展開系列戰，陸續以9：6、5：1、4：2勝出，首戰更是讓對方王牌左投羅棟(Carlos Rodon)在5局痛失5分，貝茲(Mookie Betts)也敲出致勝3分炮率隊奪勝。而今天他們仍展現高效火力，支援繳出好投的烏瑞亞斯，後者主投6局僅被敲2安打無失分，有5次三振2次保送，目前戰績9勝6敗自責分率2.72。

道奇打線在3局就開火，2出局後貝茲、崔伊騰納(Trea Turner)上演「背靠背」全壘打，幫助球隊以2：0領先，貝茲奪下生涯第200支全壘打，同時達成本季第22轟。接著第6局勒克斯(Gavin Lux)擊出三壘長打再添1分，7局弗里曼(Freddie Freeman)擊出右外野方向陽春炮，這是他本季第15轟，幫助道奇將比分擴大到4：0。

9局道奇推出莫隆塔(Reyes Moronta)，解決2人後又失控連續投出保送，接著球隊換上老將普萊斯(David Price)，他用三振解決史雷特(Austin Slater)順利終結比賽，並奪下本季首次救援成功，本季他以牛棚投手身份出賽，總計24場，23.2局中送出28次三振，目前戰績0勝0敗自責分率3.42，近7戰繳出6局僅失2分成績，狀況還不錯。