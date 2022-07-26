國聯爐主華盛頓國民意外在26日扳倒了國聯一哥道奇，還斬斷了道奇主場11連勝。身陷交易傳聞的索托（Juan Soto）繳出兩支安打，其中一支是2分打點的三壘打。國民終場以4比1獲勝。道奇王牌右投岡索林（Tony Gonsolin）丟掉4分吞下他個人本季首敗，他此戰之前是11連勝、2.02自責分率的絕佳狀態。

今年明星賽在道奇主場舉辦，當時外野球迷就對著站在外野守備的索托大喊：「未來的道奇球員（Future Dodger）!」索托當時開心看著球迷，回頭才發現已經要換邊進攻了，拔腿跑向休息區。這一次對戰道奇，索托賽前表示他不會去想交易的事，只想專注打球。結果索托把握機會，在道奇球迷面前再度表現一下。

Juan Soto was so mesmerized by the future Dodger chant that he didn’t realize the inning ended 👀😂pic.twitter.com/XeG85fTXyh — Dodger Blue (@DodgerBlue1958) July 21, 2022

道奇全場只有湯普森在第3局開轟打下1分。5局上，國民赫南德茲（Yadiel Hernandez）回敬陽春炮扳平，接著在兩出局之後連續3支一壘打追加第2分。此時輪到索托，他展現左打者的優勢，打成一壘邊線方向的平飛安打。一壘審在球未落地時就宣判是界內，索托一路登上三壘，這一棒清空壘包送回2分。

對於索托是否會加盟，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我們不需要任何東西，但我支持任何球隊都有補強的空間，索托是非常有天分的球員。」道奇的主力外野手之中，左打貝林傑（Cody Bellinger）狀態不佳，打擊率僅0.204，攻擊指數0.638。