今天洋基以2：3不敵大都會，打線遭巨投薛爾瑟(Max Scherzer)7局宰制，而下半季表現不穩的他們看來有所覺悟，啟動了一筆交易案，送出3名小聯盟球員，得到2018紅襪奪冠班底、現皇家明星外野手貝寧坦迪(Andrew Benintendi)，據報導洋基此前就一直對他有意，但他不願施打疫苗行為讓人卻步，不過如今雙方應該已達成共識。

Word is, Benintendi has told folks he will get the vaccination. Trade is final, so Yankees must believe he will. — Jon Heyman (@JonHeyman) July 28, 2022

據大聯盟資深記者海曼(Jon Heyman)報導，洋基已確定靠交易得到皇家外野手貝寧坦迪，他對外宣布自己將會施打疫苗，洋基也認為沒有問題，而他們為此送出3名小聯盟投手Chandler Champlain、Beck Way與T.J. Sikkema，此外藍鳥也曾努力追求貝寧坦迪，所以球隊大致上都認為他會順利施打疫苗，但最後仍被邪惡帝國搶下。

貝寧坦迪本季效力皇家，有3轟39打點4盜壘成績，打擊率是.320，能夠防守外野又是左打的他想必是洋基渴望的即戰力，貝寧坦迪也在2018年隨紅襪獲得世界大賽冠軍，28歲的他擁有豐富經驗，此外2021年他在皇家獲得美聯金手套獎，本季更首度入選明星賽，是手感正火燙的時候，或許他能幫助洋基更上一層樓。