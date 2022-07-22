今天在大聯盟場上道奇以9：6擊退巨人，為下半季開出好彩頭，贏球後戰績來到61勝30敗，勝場追平太空人，兩隊都有機會竄位成聯盟龍頭。道奇此戰派出懷特(Mitch White)先發，他5局僅被敲1安打無失分，而巨人王牌羅棟(Carlos Rodon)一樣投5局，但痛失5分，兩人最後都無關勝敗，雙方7、8局上演打擊戰，道奇貝茲(Mookie Betts)敲出致勝3分炮率隊奪勝。

道奇本季戰績出色，賽前已取得60勝，今天面對同區巨人毫不留情，在比賽前三局痛擊對方王牌左投羅棟，弗里曼(Freddie Freeman)首局率先敲出全壘打，同時達成本季第60分打點，2局崔斯湯普生(Trayce Thompson)二壘安打再得1分，3局騰納(Justin Turner)、艾伯托(Hanser Alberto)接連敲出長打，讓羅棟大失血，此戰他僅投5局被敲6安打(1轟)失5分，近況不錯的他再次被擊沉。

道奇先發懷特則繳出好成績，5局僅被敲1安打無失分，6局接替投手也穩住局勢，但7局戰況風雲變色，巨人老將隆格利亞(Evan Longoria)先用陽春炮打破僵局，接著達倫洛夫(Darin Ruf)咬中94 mph四縫線快速球轟出中外野，這是價值連城的追平滿貫炮，而8局巨人因保送又擠回1分，瞬間扭轉比賽，可惜他們只開心了兩局不到。

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8局下道奇一次把失分討回來，用3支長打、1保送順利終結比賽，崔斯湯普生繼2局後再建功敲出三壘安打追平比數，接著當家外野手貝茲展現明星價值，於1好1壞時咬中83.4 mph變速球擊出致勝3分炮，這是他本季第21轟。9局他們派出金柏若(Craig Kimbrel)關門，他僅讓巨人擊出1安打無失分，拿下本季第16次救援成功並守住勝利。