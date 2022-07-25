美國女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）上周末受邀紅襪主場開球，結果紅襪慘遭藍鳥暴打28分，成為隊史屈辱的一戰。賽後有媒體開玩笑寫道，是否席德妮史威尼給紅襪帶來霉運，還有球迷說要把她「借」給可惡的洋基和道奇。結果席德妮史威尼自己在IG嘲諷：「也許他們該讓我上場。」

席德妮史威尼今年24歲，她在2018年的Neflix影集《諸事不炫！》獲得關注，2019年的HBO影集《高校十八禁》讓她竄紅，今年入圍兩項艾美獎。

Sydney Sweeney threw out the first pitch of the Red Sox game tonight.



Sox might not lose a game again pic.twitter.com/81qvNkNQpU — Barstool Sports (@barstoolsports) July 23, 2022

當天美媒Barstool Sports推文寫道：「席德妮史威尼幫紅襪開球，紅襪也許永遠不會再輸球了。」沒想到紅襪不但輸了，還被打得屁滾尿流。其實開賽不久，藍鳥4局打下14分的時候，Barstool Sports就後悔發出那篇推文了，自嘲「我們已經開除那位發推文的員工。」有人問道：「紅襪前3局也是她投的嗎？」球迷揶揄是否紅襪讓席德妮史威尼登板才被打成這樣，但也有人說「就算讓她來投也不至於更糟了。」

NFL傳奇四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）也看到了比賽，他在藍鳥5局打下25分的時候推文寫道：「這可能成為一個很棒的故事！」湯姆布雷迪在2016年超級盃演出史上最偉大的逆轉秀，愛國者下半場陷入28比3的絕境，最後居然以34比28反殺奪冠。湯姆布雷迪調侃紅襪是否也想來一次史詩逆轉秀，結果紅襪只拿了5分。