今天在大聯盟場上太空人以3：1擊退水手，近10戰7勝，並奪下4連勝，戰績已經快追平龍頭洋基了。此戰他們派出韋藍德(Justin Verlander)登板，這位39歲老將再繳驚人表現，7局僅失1分送出9次三振，第7局還飆出4顆99英哩火球，動完TJ手術的他夢迴巔峰，最後靠隊友3分支援拿下第13勝，獨霸勝投王寶座！

Justin Verlander threw his fastest pitch since 2017 at 99.3 mph 🔥



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太空人目前戰績來到63勝32敗，直逼洋基的65勝31敗，還在下半季開打一日雙殺對方，而今天他們派出本季表現強勢的韋藍德，似乎宣告勝利提前入袋，韋藍德投滿7局被敲4安打失1分(全壘打)，飆出9次三振，有2次保送，自責分率來到漂亮的1.86，第7局被山塔納(Carlos Santana)擊出陽春炮失掉唯一分數。

Justin Verlander was throwing his fastest pitches of the season in the 7th inning, regularly exceeding 99 mph. pic.twitter.com/M1uV0DM9zf — Daniel Kramer (@DKramer_) July 23, 2022

不過隨後他大秀火球，水手Cal Raleigh就吞了3發，最後還因此揮棒落空出局，接著面對路易斯(Kyle Lewis)再次飆出99.3英哩四縫線快速球，可惜保送對方上壘，但仍順利三振下一棒打者，漂亮結束此戰投球任務，這對韋藍德來說相當難得，上回他能在單場投出4顆99英哩快速球，已經是2013年於老虎時。