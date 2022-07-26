太空人王牌投手韋藍德（Justin Verlander）有機會寫下一個精采的復活故事。韋藍德在2019年勇奪美聯賽揚獎，接著因為手肘韌帶重建（TJ手術）連續報銷兩個球季（2020年只投1場），今年他以39歲之齡投出13勝3負（美聯最多勝）、1.86自責分率（美聯第2），被看好拿下生涯第3座賽揚獎。

韋藍德前一戰對水手飆出比平日更快的球速，甚至在第7局還能投出99英里（時速159.3公里）。他的續航力也還是相當優秀，本季18場有116.1局，受傷前的2019球季登板223局是美聯最多。

傳奇投手賽揚（Cy Young）在41歲時還投出單季21勝11負、1.26自責分率，大聯盟於他去世的隔年（1956年）設立投手最高榮譽的賽揚獎。

在這個年紀拿到賽揚獎的投手屈指可數，42歲的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）在2004年獲得國聯賽揚獎，40歲的佩瑞（Gaylord Perry）在1978年獲得國聯賽揚獎，39歲的韋恩（Early Wynn）在1959年獲得大聯盟賽揚獎。

美媒Bleacher Report分析，如果只是要進入名人堂，韋藍德在2020年受傷直接退休也沒影響，他們認為名人堂已經可以預先刻上他的名字了。除了2年5000萬美元合約，韋藍德剩下的目標就是把他的歷史排名再往上提高。光芒麥克拉納漢（Shane McClanahan）是今年最強力競爭者，他有10勝3負、1.71自責分率。