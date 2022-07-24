天使24日兵敗勇士，總教練內文（Phil Nevin）的火爆脾氣又出現在沒有必要的時候，大谷翔平5局上擊出陽春全壘打，將比數追到7比2。這時內文卻在休息區對主審嗆聲，說現在的比數應該是5比2而不是7比2。內文愈想愈氣，他乾脆走進場內找主審吵架，勇士主場觀眾噓聲大作，內文當然是被驅逐出場。

原因在於4局下，勇士萊利（Austin Riley）幾乎對一顆偏高的壞球出棒，主審判定出棒未過半（check swing）。從重播看來很清楚萊利是出棒過半了（三振出局），結果下一球萊利轟出兩分全壘打。因此大谷開轟反而挑起內文的怒火，讓他覺得若非主審誤判，天使還有追平的希望。然而這個抗議行動毫無必要，畢竟那已經是前一局發生的事了。內文賽後表示，因為諸事不順，一點小事都可能讓人抓狂。

Phil Nevin has been ejected. pic.twitter.com/KY5LabIod3 — Bally Sports South (@BallySportsSO) July 24, 2022

This is the check swing the #Angels thought was strike 3 on Austin Riley.



He hit a 2-run HR on the next pitch.



The Angels are down 7-1 in the 5th. pic.twitter.com/wC8PbzGwOC — Jeff Fletcher (@JeffFletcherOCR) July 24, 2022

天使淪落到現在的處境，可能當初開除總教練麥登（Joe Maddon）不是個好主意。內文原先是洋基三壘指導員，總教練布恩（Aaron Boone）在整頓團隊的時候解雇內文，他還說這是一個苦澀的決定。麥登聘請內文當天使三壘指導員，結果麥登吞了12連敗下台，內文接掌之後把天使帶向另一場災難。麥登被炒時留下27勝29負，內文僅有12勝26負。加上先前與水手隊的打架事件，內文因為指使投手砸人報復，被罰以禁賽10場，難以看出他對球隊有何正面影響。