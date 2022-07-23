今天在大聯盟場上天使以1：8不敵勇士，日本「二刀流」大谷翔平下半季初登板，此戰對他來說相當重要，奪下勝投就能達成「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)104年偉業，也就是1918年締造的10勝10轟壯舉，此外更要挑戰先發7連勝，可惜一路繳出好投的他卻在第7局大失控，被敲5支安打含2轟狂失6分苦吞敗投，創紀錄要等下場了！

Matt Olson off Ohtani



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今天比賽前半段大谷依舊相當強勢，和勇士先發莫頓(Charlie Morton)展開激烈的投手戰，大谷前6局表現堪稱完美，狂飆11次三振僅被敲1安打無任何失分，且用球數相當精簡，可惜在過程中自己和隊友都未能進帳分數。不過一路順遂的他卻在7局出現超級大亂流，苦挨5支安打內含2發全壘打，瞬間失掉6分，在1人出局時被教練換下。

此局他先投出4壞保送，接著被勇士一壘手歐森(Matt Olson)咬中87.4 mph指叉球轟向右外野，先失2分，隨後羅沙里歐(Eddie Rosario)再敲安打添1分，這時教練團上投手丘關切，與大谷溝通後仍讓他繼續投球，未料抓下1出局後又被代打阿西亞(Orlando Arcia)轟出3分炮，對方一球未選咬中他的84 mph滑球，大谷表情頓時凝重起來。

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此戰大谷投6.1局被敲6支安打(2轟)失掉6分，有11次三振2次保送，自責分率升到2.80，其中5支安打都集中在7局，下場時天使仍未得分，他無緣在今天達成貝比魯斯10勝10轟偉大壯舉，但還是創下一項寶貴紀錄，目前他已連5場有雙位數三振，打破大前輩野茂英雄成日本首人。而剩下兩局天使僅靠畢拉(Jonathan Villar)陽春炮得分，最後遺憾吞敗。