今天大聯盟場上藍鳥以誇張的28：5痛宰紅襪，徹底展現「美東火藥庫」兇猛火力，也飆破隊史得分紀錄24分，他們整場狂敲29支安打，含6支全壘打(1支場內滿貫炮)，比賽開始到6局得分從未停過，5局甚至海灌11分，7、8局喘息後於9局敲下最後1分，實在讓紅襪投手群吃足苦頭，先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)僅投2.2局就掉了9分。

此戰藍鳥完全打瘋，先發9人全都有安打，外野手塔皮亞(Raimel Tapia)7打數3安打6分打點、跑回2分，小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)7打數6安打5分打點、跑回3分，第9棒捕手簡森(Danny Jansen)6打數3安打6分打點、跑回4分，光他們3人就讓紅襪投手群瀕臨崩潰。而紅襪先發艾沃迪投完2.2局失6分後就下場，但惡夢才剛開始。

Jano has SIX RBI tonight 😮 pic.twitter.com/xMGXrmOlWE — Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 23, 2022

藍鳥牛棚投手戴維斯(Austin Davis)接手後並未守住局面，滿壘時被塔皮亞擊出中外野飛球，但紅襪外野手杜蘭(Jarren Duran)似乎沒抓準球的距離，雙手一攤讓球遠遠落在身後，在混亂的過程中藍鳥壘上跑者全部回本壘得分，塔皮亞更是一路狂奔製造了稀有的「場內滿貫炮」，一舉將比數擴大到10：0，艾沃迪因此追加了3分責失。

5局掀起腥風血雨，小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、柯克(Alejandro Kirk)接連出局，但之後藍鳥徹底著魔，單局敲10安打並獲2次保送，海灌11分讓戰局來到25：3，紅襪牛棚Kaleb Ort短短0.2局狂失8分，比賽乍看下還以為是排球或美式足球。6局簡森仍不放過紅襪敲出2分炮，9局M.查普曼(Matt Chapman)則用安打添下最後1分結束這場屠殺。