今天在大聯盟場上洋基以6：5險勝世仇紅襪，成為首支60勝隊伍，這場比賽他們派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)先發，但他表現有失水準，6局責失5分並挨了2支全壘打，不過後面投手合力封鎖紅襪，加上打線給予6分支援，其中唐納森(Josh Donaldson)轟出了滿貫炮，終場寇爾仍幸運拿下勝投，目前戰績8勝2敗自責分率3.26。

洋基迎來和世仇紅襪的系列戰，派出王牌先發寇爾挑戰本季第60勝，寇爾相當失常，主投6局被敲5安打(2轟)責失5分，有7次三振但投出3次保送，不過他卻拿下最後的勝投。前兩局寇爾順利解決6位打者，洋基也在3局上先攻進分數，唐納森與希克斯(Aaron Hicks)上演「背靠背」全壘打，唐納森更敲出滿貫炮，直接取得5：0領先。

但下半局寇爾慘遭紅襪三壘手狄弗斯(Rafael Devers)狙擊，90 mph滑球被掃向右外野失掉2分。5局上半洋基再次先聲奪人，希克斯敲三壘安、崔維諾(Jose Trevino)因紅襪守備失誤上二壘送隊友取分，希克斯此戰4打數2安打1分打點，近況不錯的他打擊率來到.234，還連兩場開轟。不過下半局寇爾不賞臉又失分，這次狄弗斯鎖定變速球再轟陽春炮，超前到6：5。

Aaron Hicks goes back-to-back with Donaldson! pic.twitter.com/W8z9OdjxoZ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) July 8, 2022

而分數就此定格，6到9局雙方只有紅襪波格茲(Xander Bogaerts)選到1保送、洋基托瑞斯(Gleyber Torres)敲一壘安，此外無任何人上壘，瞬間轉為投手大戰，洋基牛棚派羅塔(Wandy Peralta)、金恩(Michael King)、荷莫斯(Clay Holmes)合投3局沒被敲出安打、失分，送出4K，荷莫斯奪下第16次救援成功，也為寇爾獻上勝投！