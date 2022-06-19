藍鳥先發左投柳賢振本月初對戰白襪之後就未再登板，球團宣布柳胖前日接受了韌帶重建手術（Tommy John），今年球季確定報銷，預計要到明年下半季才能回歸。19日藍鳥出動新王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）也沒能擋下洋基的鐵蹄，在主場遭到4比0完封。洋基的連勝氣勢推進到9連勝，進入6月以來只輸了1場。

柳賢振2019年底在自由市場加盟藍鳥，簽約4年8000萬美元（新台幣23.8億），2020年表現優異，但是近兩季下滑，今年先發登板6場，因為手肘與前臂痠痛只有兩場投滿5局，自責分率5.67。原本希望只需要修復部分韌帶，結果是必須進行完整的重建手術。

Hicks hittin' through The 6. pic.twitter.com/oBuICAfBv7 — New York Yankees (@Yankees) June 18, 2022

此戰藍鳥投手馬諾亞只壓制洋基很短的時間，第４局就被打到滿壘，左打者希克斯（Aaron Hicks）拉打成右外野深遠的平飛安打，一棒就把壘包清空掃下3分。第６局托瑞斯（Gleyber Torres）打成左外野深遠飛球，藍鳥外野手塔皮亞（Raimel Tapia）在牆邊接殺，但他撞到圍牆導致球從手套彈出，塔皮亞再趕緊把球塞回去。洋基提出重播挑戰，主審改判為二壘打！奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）緊接著一支二壘打送回托瑞斯。

洋基投手泰隆（Jameson Taillon）先發5.2局拿下本季第8勝。藍鳥吞下近期3連敗，仍位居美東老二，落後洋基12場勝差，同時被光芒追到只剩1場勝差。