洋基外野手卡本特單場7打點。（美聯社）

洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）17日繳出完美的3支3演出，包括兩發全壘打，個人第32轟與33轟出爐（距離明星賽開打還剩1場例行賽）。紅襪此戰遭到洋基暴打，即使沒有賈吉的雙響炮也會輸，終場洋基14比1摘下今年第63勝。

No.32 for The Judge 👨‍⚖️ pic.twitter.com/o7myKYkrmu — New York Yankees (@Yankees) July 17, 2022

紅襪首局就被攻佔滿壘，失掉1分之後又遭到卡本特（Matt Carpenter）的3分炮狙擊，和滿貫全壘打也差不多了。第5局賈吉第一個上來轟出陽春全壘打，後面一陣亂棒打得紅襪換下先發投手派維塔（Nick Pivetta），卡本特趁亂又追加另一發3分彈！

第6局賈吉敲出單場第2轟，這支兩分炮打下洋基第10分。紅襪換上日籍投手澤村拓一，終於讓洋基安靜了１個半局，但是第8局紅襪再換投，又被洋基打到滿壘，一口氣再丟4分，比賽至此已無可挽回。

賈吉雖然勇猛，此戰最令人驚豔的仍是單場7打點的卡本特。36歲的卡本特季初被遊騎兵下放3A，他在5月請求離隊，自嘲寧願坐在家裡的沙發上。結果他加盟洋基僅30場就貢獻13轟，成為隊史最猛的「新同學」，目前打擊率0.360、攻擊指數1.406。自從1940年寫下紀錄的名人堂球星狄馬喬（Joe DiMaggio）以來，卡本特是首位在「基襪大戰」單場7打點的洋基外野手。