洋基外野手賈吉暫居美聯全壘打王。（美聯社）

今年由於「神鱒」卓奧特（Mike Trout）陷入低潮與受傷，美聯MVP之爭最受看好的是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以及上屆MVP大谷翔平。雖然天使戰績奇差無比，大谷一枝獨秀讓他的看好度不斷上漲，從賭盤賠率來看，大谷翔平更是在7月中旬超越賈吉而成為頭號熱門！

依照美國BetMGM在7月15日的賠率，賈吉是+165（下注100元可賺165元），大谷翔平是-105（下注105元只能賺100元）。BetMGM說明是因為大谷最近6次登板投球都摘下勝投，39.2局僅2分責失，飆出58次三振，「儘管他打擊表現較為平庸，但是大谷繼續扮演一個無人能做到的角色。」

賈吉今年開季時勇猛無比，早早就占據了全壘打排行榜龍頭，獲選5月最佳球員，他明星賽前敲出33轟更是追平大谷翔平去年的壯舉。大聯盟史上只有7人能在明星賽前超過33轟，邦茲（Barry Bonds）2001年創下明星賽前39轟紀錄，最終他該季打出歷史性的73轟。大谷翔平去年在明星賽之後狀態下滑，最後繳出46轟，也沒拿到全壘打王。

BetMGM分析紅襪就是賈吉的「氪星石」（超人最怕的東西），他本季對上紅襪的打擊表現不佳。然而賈吉17日對紅襪的比賽轟出雙響炮、18日敲出雙安，明星賽後的看好度可能又會提升。在大谷與賈吉之外，最受看好的是太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），但賠率為+1000（1賠10）差得很遠。