第5屆世界棒球經典賽將有大球星參戰，天使外野手「神鱒」卓奧特（Mike Trout）本周宣布擔任2023年的美國隊隊長，率領衛冕軍尋求連霸！卓奧特說：「我很期待為國出征，這對於我全家人都有重大意義，讓USA印在我的胸膛將會很酷，這一定會很好玩。」卓奧特是全世界身價最高的野手，與天使簽下12年4.26億美元。

美國在2013年經典賽只拿到第6名，隔一屆2017年出動多位職棒名將助陣，包括史卓曼（Marcus Stroman）、布瑞格曼（Alex Bregman）、阿瑞納多（Nolan Arenado）、戈史密特（Paul Goldschmidt）、史坦頓（Giancarlo Stanton）、葉利奇（Christian Yelich），結果成功在準決賽擊退日本，決賽8比0大勝波多黎各。

經典賽曾因美國長期表現不佳，欠缺商業利益而遭到美媒看衰，還預言2017年可能就是「末代經典賽」。美國首冠到手之後，美媒對經典賽大為改觀，球星們也躍躍欲試。經典賽是大聯盟與世界棒壘球總會合辦的，原本就被設定為最高的國際競賽水準。卓奧特一直想參賽，他因為私事被迫放棄2017年賽事，後來又碰上疫情，原定2021年的比賽延期至2023年3月。

美國隊與墨西哥、哥倫比亞、加拿大分在C組，中華隊與荷蘭、古巴、義大利分在A組，如果打進4強就有機會挑戰美國隊。