太空人明星賽前爭取60勝失敗，儘管是在主場作戰，對手又是美聯最弱的運動家，太空人18日卻在比賽後半段被追平。運動家以4比3逆轉勝，並且在系列賽2勝1負扳倒了龍頭老大。太空人從6月中連續打敗大都會、洋基至今沒有輸掉任何系列賽，超過1個月的無敵紀錄中斷。

今年只有美聯洋基（64勝）、國聯道奇（60勝）挾著60勝之威迎接明星賽。太空人僅差1勝是最接近的，令人失望的還有國聯大都會，他們6月時還是全聯盟第1的勁旅，直到6月底被道奇追上、遭到太空人超車。大都會18日輸給小熊而停在58勝，只領先同區的勇士2.5場勝差。

由於2022年季後賽採用新制度，分區冠軍之間的排名更加重要，國聯與美聯各自戰績最好的兩支分區冠軍可以跳過首輪。以目前的戰績為例，美東龍頭洋基、美西龍頭太空人直接晉級季後賽次輪，戰績較差的美中龍頭雙城（50勝）必須在首輪和外卡球隊交鋒。國聯則是由國西龍頭道奇、國東龍頭大都會保送次輪，國中龍頭釀酒人（50勝）留下打外卡球隊。

因為補賽的需要，明星賽後太空人只休1天就要和洋基打雙重賽，也是雙方本季例行賽最後交手機會，可說是季後賽前哨戰的硬仗。王牌投手韋藍德（Justin Verlander）、二壘手艾爾圖維（Jose Altuve，被觸身球打傷但已復出）都決定不打明星賽。