前明星二壘手坎諾（Robinson Cano）重返大聯盟，勇士本周以現金將他從教士小聯盟買來，隨即排進先發陣容對戰紐約大都會。碰巧大都會就是4000萬美元買斷釋出坎諾的前東家，結果坎諾首個打席就擊出安打，單場雙安給自己爭口氣。

坎諾遭大都會釋出之後，先被教士以70萬美元底薪簽回大聯盟，不久教士將他釋出，再以小聯盟合約簽到3A去打球。勇士以現金買下坎諾，後來根據媒體報導，勇士所謂「現金」居然是1美元，教士只收了1塊錢就把坎諾賣掉。

有趣的是根據大聯盟記者計算，坎諾的雇主勇士只須支付他2.9%薪資，前東家大都會負擔他高達81.5%薪資，剩餘的則是另一個老東家水手隊吸收。坎諾現在穿著勇士球衣來對戰大都會，同時大都會每場比賽支付坎諾10萬美元，也就是掏錢給他來跟自己打。

If my math is correct, Canó will make $128,342 for each game he plays this series.



Of that, the Mets will pay Canó $104,545 to play against them. The Mariners will pick up $20,053 of the remainder, and the Braves, Canó's actual employer, will pay $3,743. — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) July 11, 2022

勇士買下坎諾主要是應急，他們的二壘手歐比斯（Ozzie Albies）6月中受傷，歐比斯的打擊動作比較特別，某次出棒後跌倒左腳骨折，進入60日傷兵名單。勇士以游擊手阿西亞（Orlando Arcia）代班二壘，再找來坎諾補充人手。

此戰大都會派出王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer），薛爾瑟開賽連續解決勇士8位打者，單單就是第9棒的坎諾擊出安打。薛爾瑟登板7局只被勇士萊利（Austin Riley）陽春炮打下唯一分數，終場大都會4比1獲勝。