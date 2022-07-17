秀朗巨星社區少棒隊在全國社區學生棒球大賽U10（10歲以下）預賽最終日歷經三溫暖，最後與8月全國賽、年底MLB Cup全國次少棒邀請賽資格擦身而過，不過跟敗給他們的新北新店大衛一樣都是帶著笑容離開球場，留下難得回憶。

秀朗預賽最終戰以17比4擊敗新北新店大衛，挺進最後的晉級加賽，加賽採取1局突破僵局制，可惜最終0比9不敵藍色閃電。

秀朗教練團算是相當整齊，蕭明治、王凱弘、前中華職棒Lamigo桃猿（現樂天桃猿）選秀狀元曾琮萱，都是叫得出名號的練家子，不過在社區少棒的層級，這些苦過來的科班生也是能讓小孩子體驗打棒球的樂趣。

蕭明治畢業自南港高工、文化大學，還曾赴美挑戰獨立聯盟，回台灣當過Lamigo的練習生，他表示在社區少棒就是盡量給小朋友信心，「把責罵那套收起來，當然比賽一定有挫折感，但就是讓小孩子自己體驗，從中成長、進步，這對他往後的人生都會有幫助，三級棒球就是教育的一環，這點我們教練團都很有共識。」

把「Parents-Child」（親子）標語印在隊服上的新店大衛更是強調快樂打球，他們的「教練」其實只是一群對棒球有興趣的家長，以讓孩子走出戶外、培養品格教育為宗旨，對勝敗沒有任何要求。

掛總教練的陳士驄表示，他的小孩以前就在新店大衛打球，義務留下來協助帶隊，「其實我們在自己的社區就有認養球場、辦比賽，本來沒有要來打這次賽事，不過看到小孩子得個1分就像是大逆轉的樣子，算是不虛此行。」

雖然不重視勝敗，新店大衛可是擁有三級棒球的規模，從少棒到青棒都有，甚至還有「OB」，陳士驄笑說：「有些家長在旁邊看孩子打球都以為很簡單，所以我就組了OB隊——讓大人下去打，打了才發現，棒球真的不簡單，大家也開始用正面、鼓勵的態度對待小朋友。」

大衛賽事結束後時間已近傍晚，但選手依然在旁玩投打對決、跑跑跳跳，度過開心的一天，可說是賽會最美風景。

在最後一役扳倒秀朗的藍色閃電，教練團表示這次剛好球員組成、磨合很順利，「都是學長帶著學弟，表現都很好，最開心的還是他們最後的PK（突破僵局）有頂住壓力，看見他們的成長。」

教練團表示，近年因為新冠肺炎疫情少了很多比賽機會，不過現在小朋友都很聰明，在家會上網自己查教學、學喜歡的球員動作，很感謝大會提供這次機會，希望台中的全國賽也能很順利。

WHB聯盟今天10比0擊敗親子勇士，預賽3連勝闖進16強，總教練林威宏賽後有些激動地表示，因為棒球是台灣的國球，原本只是抱著培育基層選手、甚至只是讓小朋友遠離3C的想法，「很感謝大同區體育會理事長葉林傳與萬華區體育會理事長郭昭巖的大力支持，我們的選手也多來自這兩區的學校，這次比賽讓我們看到就算是社區球隊也是臥虎藏龍，很高興能晉級到下一個階段。」

本屆社區少棒U10地區預賽至此全部結束，晉級的16支球隊將在8月13日移師台中進行全國賽，同時也取得年底MLB Cup全國次少棒邀請賽資格，分別為北一區的新北海德少棒、NBA港湖、魔法師少棒隊、松山區體育會、台北東園、文山少棒、WHB聯盟、藍色閃電、台北波特少棒，以及北二區的桃園龜山、新竹竹風少年、中大紅襪TB10，中區的台中向上、臺中健行小牛、台中騎士隊與南區的熊快樂少棒紫。

MLB Cup是美國職棒大聯盟在全球各地舉辦的推廣型賽事，2018、2019年都在台北市進行，後來遇到新冠肺炎疫情停辦，今年有望續辦。之前官方曾找來太空人隊及密爾瓦基釀酒人吉祥物、大聯盟時任技術總監Rick Dell來台，不僅同歡，也寓教於樂。