老虎左外野手葛羅斯曼（Robbie Grossman）的完美守備紀錄在11日中斷，而且只是一個平凡無奇的低級失誤。2018年6月中以來，葛羅斯曼連續440場沒有出現守備失誤，創下大聯盟紀錄。然而「完美先生」葛羅斯曼最後證明凡人都是會失手的，白襪羅伯特（Luis Robert）在第8局打出的一顆小飛球中斷了大聯盟最長的完美守備紀錄。

這顆飛球因為陽光阻礙了葛羅斯曼的視線，他一開始就沒跑到正確位置，最後匆忙接球時讓球從手套裡彈出來。更要命的是這個失誤出現在白襪兩出局的時候，該死的沒死，結果白襪接著連續安打攻下超前分，最終就抓住這個失誤猛攻以4比2獲勝。

葛羅斯曼說：「這只是一個小飛球，我漏接了，就是這樣。我漏接了一個小飛球，這是我的嚴重失誤。」這球按往例有99%機率會被接殺，打者羅伯特揮出去之後就準備退場了，沒想到完美先生居然漏接。

老虎總教練辛屈（A.J. Hinch）提到，他們使用守備布陣讓外野手向後退，葛羅斯曼必須往前移動90呎（約27公尺）來接這一球，「他必須跑一點距離，看起來還有被風吹了一下。」

儘管很長時間沒有失誤，葛羅斯曼也不被認為是一個守備優秀的外野手。一般外野手的任務是阻止對方打者推進更多壘包、減少球隊失分，在這方面葛羅斯曼比一般的外野手還要差。