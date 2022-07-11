前明星二壘手坎諾（Robinson Cano）又有新東家了，亞特蘭大勇士以現金從教士隊將他買來，這是坎諾今年的第3支球隊。坎諾今年5月初遭到紐約大都會DFA（指定轉讓）釋出，獲得教士以底薪簽下，又在6月初被釋出。教士隨即又以小聯盟合約將坎諾簽回，放到3A去打，過了1個月再賣給勇士。

雖然坎諾還可以從大都會領取大筆買斷的薪資（4000萬美元），但是現年39歲的他陷入無球可打的窘境。他今年的情況：

開季在大都會12場，打擊率0.195。

5月3日，遭大都會DFA成為自由球員。

5月13日，與教士簽底薪合約。

在大聯盟打了12場比賽，打擊率0.091，吞下10次三振。

6月3日，拒絕下放小聯盟、被教士釋出成為自由球員。

6月11日，與教士簽下小聯盟合約，到太平洋岸聯盟打球。

在小聯盟3A出賽21場，打擊率0.333。

7月11日，被勇士花費現金從教士買下。

坎諾在2018年12月從水手被包裹交易賣到大都會，當時就被媒體痛批是一場大災難，《紐約郵報》給他的評價是不及格的「F」。雖然偶有佳作（2019年有單場3響炮）以及2020年縮水球季表現回春，但是被抓到使用禁藥，導致2021年球季報銷。這次來到勇士有希望重返大聯盟，如果坎諾就此退役，他可以留下生涯打擊率0.301、335轟、2635支安打。