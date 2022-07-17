水手隊17日延長賽戰勝遊騎兵，堂堂寫下13連勝，再拿1勝就可追平本季全聯盟最長的連勝紀錄！這場水手贏得驚險，他們在第7局遭到追平，克勞佛（J.P. Crawford）第10局上擊出一壘方向的沿線滾地安打，送回超前分，最終3比2摘下本季第50勝。

依照延長賽「突破僵局制」規定，水手第10局的起始跑者是山塔納（Carlos Santana），總教練果斷換上代跑海格提（Sam Haggerty）。碰巧遊騎兵投手馬丁（Brett Martin）是個左投，海格提就向總教練瑟維斯（Scott Servais）建議：「我想我可以盜上三壘。」

JOHN PAUL CRAWFORD 💪 pic.twitter.com/E4uK0nDe8l — Seattle Mariners (@Mariners) July 16, 2022

海格提果然成功盜上三壘，接著克勞佛一棒將他送回。這種戰術在突破僵局出現之初就有總教練開始使用，即使克勞佛擊出的是高飛犧牲打，海格提也能回來得分。然而遊騎兵10局下半沒有採用奇襲策略，結果連續3位打者遭到水手費斯塔（Matthew Festa）三振而吞下敗仗。

水手從上個月至今連續打贏了8個系列賽，包括運動家（3勝橫掃）、天使（2勝1負）、金鶯（2勝1負）、運動家（3勝1負）、教士（2勝橫掃）、藍鳥（4勝橫掃）、國民（2勝橫掃）、遊騎兵（3勝）。距離本周明星賽之前還剩最後一場對戰遊騎兵，有機會追平勇士本季的14連勝。

美西龍頭仍是59勝31負的太空人，不過水手這波連勝讓他們擠進美聯外卡第2席位，今年國聯與美聯的外卡都增加為3席。