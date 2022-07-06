今天在大聯盟場上大都會以0：1不敵紅人，但仍以50勝31敗排在國聯東區龍頭位置，此戰他們派出傷癒回歸的王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)先發，他的表現相當驚人，主投6局僅被敲2安打無失分，並飆出本季新高的11次三振，可惜打線沒攻下任何分數，讓他復出首勝還要再等等，目前他戰績5勝1敗，自責分率降到2.26。

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Mad Max.



A season-high 11 Ks in his first start back from the IL@Max_Scherzer pic.twitter.com/Ril3xXBruq — SNY (@SNYtv) July 6, 2022

薛爾瑟5月因內斜肌拉傷進入傷兵名單，今天重返先發輪值，身手絲毫沒生鏽，首局上演三上三下，次局被索拉諾(Donovan Solano)敲出一壘安打，隨後投出觸身球形成一二壘有人，但他隨即解決2人結束危機，3局再演出三上三下，4局被納昆(Tyler Naquin)敲安但仍未失分，5局連飆3K結束、6局也輕鬆度過。

Mike Moustakas gets the job done and the Reds walk it off! pic.twitter.com/5mWF9VA5sJ — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 6, 2022

不過薛爾瑟從頭到尾都等不到打線支援，2局外野手坎納(Mark Canha)一度上到三壘得點圈，可惜沒能得分，大都會此戰有6支安打，甚至比對方4支還多。末局紅人湯米芬姆(Tommy Pham)敲出二壘安打，隨後兩人連獲保送上壘，穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)這時敲出「再見高飛犧牲打」，終場就以1分差氣走大都會。