大都會今天以7：6擊退紅雀，取得26勝14敗的絕佳戰績，不過隊上同時傳來大壞消息，昨天投5.2局就傷退的王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)經MRI檢查後，判定為內斜肌拉傷，將缺席長達6到8周時間，這對大都會只能用晴天霹靂來形容，因為季初「地表最強投」狄葛朗(Jacob deGrom)才宣告受傷，預計明星賽後回歸，沒想到薛爾瑟也進入傷兵名單。

UPDATE: Max Scherzer has a "moderate to high-grade" oblique strain. He'll miss 6-8 weeks. — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) May 19, 2022

在狄葛朗確定缺席一陣子後，本季用3年1.4億美元(約台幣38億)簽下的賽揚獎級巨投薛爾瑟補上空缺，他也如願繳出高水準表現，但昨天先發投到第5局時卻緊急向休息區示意自己無法再投，隨後下場口中還不斷說著：「結束了。」感覺大事不妙。原本球隊初判他身體左側不適，而今天經過MRI檢查後證實是內斜肌拉傷，將缺席達6到8周。

這麼一來大都會兩大先發王牌都得進廠維修，這對本季突飛猛進的橘子軍來說相當不妙，薛爾瑟本季為球隊出戰8場繳出5勝1敗，49.2局能飆出59次三振，自責分率2.54、每局被上壘率0.95，成績不比巔峰時期遜色，這時倒下令人難受。目前大都會先發輪值有巴西特(Chris Bassitt)、「台灣走路」華克(Taijuan Walker)、卡拉斯柯(Carlos Carrasco)等人，剩下空缺要補誰還要看球隊決定。

本季大都會在投打陣容都進行大更動，投手送走「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)、史卓曼(Marcus Stroman)，迎來運動家巴西特和道奇薛爾瑟，希望配上狄葛朗組成強力三巨投，不料賽季還未過半就倒下兩人。但打線仍有看頭，新援坎納(Mark Canha)、艾斯寇巴(Eduardo Escobar)、馬泰(Starling Marte)加入大大幫助球隊，搭配阿隆索(Pete Alonso)和林鐸(Francisco Lindor)，火力還是很可觀。