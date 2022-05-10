9日開始會內賽的2022羅馬網球賽，陸續收到兩位好手退賽的壞消息，日本球星大坂直美先公告自己左腳阿基里斯腱受傷放棄參賽，隨後換才在馬德里大師賽奪冠的西班牙19歲新星阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）也宣布自己右腳踝受傷退賽。

大坂直美透露，自己是在10天前左右於馬德里大師賽第一輪受傷的，傷勢到現在都還沒完全恢復，「法網快要到了，我必須多小心照顧自己一點。」2022法網將從5月16日開始。

而在馬德里大師賽從8強起連續擊敗納達爾（Rafael Nadal）、喬柯維奇（Novak Djokovic）、小祖維瑞夫（Alexander Zverev）3位世界前五球星的阿卡瑞茲，於馬德里大師賽高舉冠軍獎盃，但在8強賽對納德爾時右腳踝受傷。

阿卡瑞茲退賽的空缺將由芬蘭選手魯蘇武歐里（Emil Ruusuvuori）替代，大坂的位子則由西班牙選手帕里札絲狄亞茲取代。