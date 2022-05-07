在本屆馬德里網球大師賽我們錯過莫瑞(Andy Murray)與喬柯維奇(Novak Djokovic)的對決，前者因身體不適退出，而今天的消息恐怕又要讓球迷失望了，因為「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在8強賽敗給19歲同袍阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz Garfia)，無緣於4強賽與喬柯維奇碰頭，一次錯過兩場頂尖對決真的相當可惜。

馬德里大師賽屬ATP1000等級賽事，而納達爾則是生涯第99次闖進大師賽8強，這次他身為賽會第3種子，正面碰上西班牙小老弟阿卡瑞茲，後者排大會第7，實力也相當不錯，此戰前兩人有過交手，納達爾取得2勝0敗優勢，不過在這場對決中吃盡苦頭，經歷3盤大戰以2：6、6：1、3：6的懸殊分差敗陣，無緣晉級4強與喬柯維奇較量。

首盤阿卡瑞茲一上場就破發成功，納達爾不甘示弱回破，但第3、7局阿卡瑞茲再次破了納達爾發球局，最後以6：2強勢贏得首盤。次盤雙方狀況反轉，納達爾在第4局率先破發取得3：1領先，第6局再次搶走對方發球優勢取得5：1絕對領先，最後連下4分以6：1取得勝利。決勝盤納達爾第4局遭破發以1：3落後，終場以3：6敗陣。

History made 💪



The moment @alcarazcarlos03 defeated Rafael Nadal to become the youngest semi-finalist in Madrid history. #MMOPEN pic.twitter.com/SWOBn5Savx — Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2022

此戰雙方拚2小時28分鐘，納達爾沒能延續本季氣勢闖4強，無緣與喬柯維奇展開生涯第59度對決，而此位置由阿卡瑞茲頂上，這是他生涯首度面對世界球王。另一場4強賽則是由德國名將小祖維瑞夫(Alexander Zverev)對希臘猛將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，這組強強對決相對引人注目，小祖維瑞夫將力拚馬德里大師賽2連霸。