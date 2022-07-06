今天大聯盟場上傳來大好消息，本季二度遭指定讓渡的我國好手張育成又找到下家，這次選擇他的球隊是光芒！他們從讓渡名單中選走張育成，讓他加盟本季第3支大聯盟球隊，生涯也得以繼續前進，來到「美東火藥庫」的他預計從板凳出發！

Rays Claim Yu Chang, Transfer Brandon Lowe To 60-Day IL https://t.co/qm4fGBdtgH pic.twitter.com/NfwjcP3QVn — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) July 5, 2022

光芒為張育成本季加盟第3隊，先前依序為守護者與海盜，在本月1日他遭海盜指定讓渡，不過僅等了5天就再次找到新工作，而球隊為空出40人名單補進張育成，把受傷老將布蘭登羅(Brandon Lowe)從10天傷兵名單，移至60天傷兵名單，美媒透露光芒主要是想增加板凳火力。

張育成本季從守護者出發，是本季大聯盟唯一台灣選手，不過狀況相當低迷，出賽4場10打數沒有任何安打，吞下7次三振，也沒選到保送，各項數據全掛0，5月底遭球隊指定讓渡，但很快就被海盜納入麾下，得到第二次機會。

但他在海盜出賽18場，42打數僅7安打，雖然在6月8日敲出本季首安、14日敲出首轟，貢獻2分打點選到4次保送，但還是苦吞18K，打擊率僅.167，整體表現仍不佳，在球隊最後7場14打數僅2安打並吞下5K，接著又遭指定讓渡，不過慶幸的是他今天又以光芒球員身份重返大聯盟！