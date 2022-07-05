白襪主場入口前出現安全人員和嗅彈犬戒備。（美聯社）

芝加哥白襪5日在主場迎戰雙城，當天正逢美國國慶（美國時間7月4日），芝加哥郊區高地公園不幸爆發至少6人喪命、30人受傷的槍擊慘案。白襪宣布取消賽後的煙火秀，為高地公園的居民祈福，同時照常進行比賽，並在賽前為受害者默哀。

白襪主場「保證率球場」距離高地公園大約30英里（48公里），一位22歲的凶嫌使用自動步槍從屋頂朝向遊行人群開火。美國槍枝氾濫與仇恨犯罪多次影響職業賽事，陳偉殷當年在金鶯時期也遇到黑人民權抗爭引發的暴動，導致主場比賽改期。

身為澳洲人，白襪投手韓崔克斯（Liam Hendriks）認為美國的持槍法令必須有所改變，這已經成為大家每天出門工作和生活的危機。他明白美國有兩派人馬，但還是希望雙方能找到共識。芝加哥的職業球隊都聲明為受害者家屬祈福，另一支棒球隊小熊同日在客場對戰釀酒人。

All-Star Arráez! 🌟



The #MNTwins take a 3-2 lead in the 10th ❗❗ pic.twitter.com/0HSN7FdgTh — Bally Sports North (@BallySportsNOR) July 5, 2022

此戰白襪與雙城大戰9局以2比2平手，白襪10局上換了喬凱利（Joe Kelly）登板，他的控球不穩，被敲兩安、兩次四壞保送，雙城一陣亂棒打回4分。白襪總教練拉魯沙（Tony La Russa）還為喬凱利的一顆外角球與主審爭執，遭驅逐出場。白襪緊急換投手也來不及了，終場雙城6比3獲勝，喬凱利0.2局責失3分承擔敗投。