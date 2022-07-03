守護者外野手史卓爾(左)看著洋基雷佐的全壘打飛出牆外。（美聯社）

洋基與守護者前役因雨延後，3日在守護者主場進行雙重賽，洋基先以13比4拿下第一戰、再以6比1拿下第二戰，單日兩勝成為全聯盟「最有韌性的球隊」。大聯盟官網指出，洋基每次輸球之後的下一場勝率極高，達到16勝5負。洋基此戰之前在補賽中敗給太空人，立刻又振作起來修理守護者。

首戰的勝利投手寇爾（Gerrit Cole）說：「我們總是給自己一個機會，這是我們下一場戰鬥力的來源。如果我們錯失了一次贏球機會，今天就再來試試看，然後我們做到了。」

寇爾2局下遭到奈勒（Josh Naylor）、瑞耶斯（Franmil Reyes）的背靠背陽春炮狙擊，但隊友的火力支援迅速趕到，3局上就幫他打下領先。守護者被痛打幾局之後決定放棄比賽，第9局派了內野手克萊門特（Ernie Clement）登板。克萊門特居然會投蝴蝶球，但也就是隨便玩玩，遭到卡本特（Matt Carpenter）、崔文諾（Jose Trevino）回敬一輪背靠背陽春炮。洋基受傷回歸的終結者查普曼（Aroldis Chapman）第7局登板，連續投出3個四壞保送就被換下場，顯然他受傷前的控球問題沒有改善。

G's 100th homer as a Yankee 💪@Giancarlo818 🔥 pic.twitter.com/GKs5vcorch — New York Yankees (@Yankees) July 2, 2022

第二戰又是守護者羅薩里歐（Amed Rosario）首局陽春炮先馳得點，沒想到他們全場也就這1分而已。洋基第4局由雷佐（Anthony Rizzo）、史坦頓（Giancarlo Stanton）的背靠背陽春炮領先到最後，這是史坦頓2017年底加盟洋基以來的第100轟。先發左投柯特斯（Nestor Cortes）6局好投收下勝投。