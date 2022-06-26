今天在大聯盟場上天使以3：5不敵水手，目前戰績34勝40敗排在美聯西區第4，此戰他們派出山多沃(Patrick Sandoval)先發，本季他表現還不錯，最後繳出5局失1分成績，可惜沒拿下勝投，而打線部分大谷翔平揮出本季第16轟，擊球初速118英哩(約190公里)，創下生涯擊球初速最快全壘打。

天使近況仍不穩定，在先發投手戰力也捉襟見肘，不過此戰掛帥的山多沃賽前自責分率2.70，是除了大谷以外滿堪用的人選，今天他主投5局被敲8支安打(1轟)失1分，有6次三振2次保送，自責分率降到2.63，無奈接任牛棚布瑞德利(Archie Bradley)、基哈達(Jose Quijada)合失4分，其中包括野手守備失誤，讓他最後無緣勝投。

山多沃首局就挨羅德里格茲(Julio Rodríguez)陽春炮失分，不過3局大谷鎖定水手先發吉爾伯特(Logan Gilbert)四縫線快速球，擊出右外野陽春炮追平，這發全壘打擊球初速達118英哩(約190公里)，是自2015年《Statcast》系統啟用以來，天使球員打出最強勁一轟，此外飛行距離有462英呎，為大谷生涯第4遠。

Shohei Ohtani's swing is on the very, very nice list 🎁#GoHalos pic.twitter.com/Kw6yURVwhg — Los Angeles Angels (@Angels) June 26, 2022

4局鈴木清(Kurt Suzuki)也貢獻陽春炮追加分數，但6局天使牛棚布瑞德利連投保送，守備還發生要命失誤，一口氣丟了3分，換上基哈達仍繼續失分，比數被拉開到3：5落後，最後8、9局天使無功而返，末局「神鱒」卓奧特(Mike Trout)遭敬遠上壘，可惜隨後大谷擊出平飛球遭接殺，結束這場比賽。