天使與水手前日打群架風波，除了轉播鏡頭，現場有人在圍欄後面拍攝到更激烈的近距離鏡頭。球迷揶揄「這是一群千萬富翁在打摔角」「我家附近的超級市場大搶購」。衝突看似激烈，但裡面混雜著許多勸架的人，最後成為一連串拉扯和推擠。同時有球迷指出，球員有人穿著釘鞋，若在混戰中倒地還是很危險。

主審當時驅逐８人出場，包括兩位總教練與雙方各3名球員。美媒《西雅圖時報》指責是天使球員蓄意生事，必須為這場鬥毆承擔大部分責任。這件事是「神鱒」卓奧特（Mike Trout）被水手丟出頭部近身球引起，卓奧特質疑是水手有心暗算他。不過該報認為卓奧特是堂堂正正在球場上打贏水手，他也沒有甩棒或挑釁，水手沒理由會想砸他，而且卓奧特也沒被砸中。

天使就算要報復，他們對羅瑞格茲（Julio Rodriguez）丟出近身球之後應該就扯平了，但他們非得砸在溫克（Jesse Winker）身上才罷手，這樣當然會激起水手球員的憤怒。另有人責怪主審培根（John Bacon）反應太慢，他是剛從小聯盟3A過來的，他當場就該察覺天使的報復行為，及早把砸人的投手旺茲（Andrew Wantz）驅逐出場，而不是等打完架才來處罰。