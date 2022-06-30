臺灣將於2025年步入超高齡社會，臺企銀(2834)為降低高齡化對社會的衝擊，積極推動安養照護結合信託機制，宣布與長照平台「家天使平台」簽訂業務合作備忘錄（MOU），將提供完整信託服務提升長照服務品質，打造友善高齡環境。

家天使平台是結合AI與遠距照護的看護媒合平台，服務地區遍布六都及基隆，主打資訊透明、媒合快速，最快可預約4小時後服務，目前有超過2千名專業的照顧服務員於平台上服務，致力打造如同外送平台般即時且便利的長照媒合機制。

臺企銀指出，家天使平台有效解決家庭照顧者的長照難題，更主動深入社區參與長者健康促進等推廣活動，與公益主軸「銀髮照護」理念相當契合。此次預計與家天使平台攜手合作推廣信託業務，提供家庭照顧者及被照顧者各種資產管理、財產安全等多項信託服務。

臺企銀認為，與家天使平台攜手合作，除落實金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，更透過雙方互相轉介客戶及共享資源，串聯長照、醫療、信託等資源，以期擴大綜效、創造雙贏。

臺企銀長期透過公益信託基金贊助偏鄉社區發展協會成立「銀髮樂齡學堂」，提供長者共餐、健康課程學習、整修廚房空間等，使銀髮族有更優質的生活品質，近年業務更極力推動信託跨業結盟，翻轉長照新模式，為臺灣長照發展盡一份心力。

臺企銀已連5年獲金管會頒發辦理高齡者及身心障礙者財產信託的績優銀行獎，同時亦鼓勵行員參與「高齡金融規劃顧問師」課程訓練並考取證照，同時以客製化服務精神，協助客戶信託規劃資產管理模式，擴大信託安全防護網。